Germania, allarme caldo: a Colonia si combattono le alte temperature con gli irrigatori

Irrigatori in centro città per combattere il caldo. I residenti della città di Colonia, in Germania, utilizzano gli irrigatori pubblici per rinfrescarsi dalle alte temperature che stanno opprimendo tutto il Paese. Per aiutare i residenti a rinfrescarsi durante l'estate, l'amministrazione comunale di Colonia ha collaborato con RheinEnergie, fornitore locale di energia e acqua, per fornire gli irrigatori nell'ambito della campagna "Cooling Cologne". In tutta la città sono stati inoltre allestiti stand informativi sull'ondata di caldo e distributori gratuiti di acqua potabile.