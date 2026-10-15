Germania, 358 casi di spose bambine registrate nel Baden-Württemberg negli ultimi 14 anni

Spose, in piena adolescenza. In alcuni casi, ancora bambine. La Germania è sotto shock dopo la divulgazione, da parte del parlamento del Baden-Württemberg, dei dati sui matrimoni minorili: 358 casi scoperti negli ultimi 14 anni solo nel ricco Land tedesco, alcuni dei quali riguardavano bimbe di appena 11 anni. Una cifra inimmaginabile per un Paese come la Germania, che non rileva più dati sui matrimoni precoci a livello nazionale dal 2008. Ma il fenomeno è tornato a crescere sottotraccia, alimentato dall'immigrazione massiva degli ultimi anni, soprattutto da Paesi come la Siria, l'Afghanistan e l'Iraq.