LA SCHEDA

Gerbera, il drone russo che "spaventa" Italia, Francia e Spagna

Questo modello di drone russo è piccolo, leggero (pesa 18 chili) ed è"relativamente economico (costa circa 10mila euro)."

di Luca Pesante
24 Set 2026 - 19:37
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Un'arma di primo piano nella guerra in Ucraina potrebbe essere già stato imbarcato su non meglio precisate armi mercantili russe

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