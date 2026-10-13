Georgia, i passeggeri feriti scendono a piedi dopo l'incidente sulle montagne russe

Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over Georgia, a circa 24 chilometri a nord-ovest di Atlanta. La polizia della contea di Cobb ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. La dirigenza del parco ha reso noto di aver risposto immediatamente all'accaduto e di aver espresso piena collaborazione alle autorità. Le immagini dell'evacuazione a piedi dei passeggeri dalla montagna russa Goliath, inaugurata nel 2006, hanno fatto il giro del mondo.