Sondaggio radio: "Careless Whisper" di George Michael è la canzone più bella di sempre

Quel sax inconfondibile, la voce unica di George Michael e una melodia entrata nella storia: Careless Whisper è stata eletta dal pubblico di Magic Radio come la più bella di sempre. Un successo globale nato quasi per caso, scritto quando l’artista aveva appena 17 anni e diventato un simbolo senza tempo, tra malinconia e sensualità, capace ancora oggi di emozionare intere generazioni.