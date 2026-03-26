I segreti della ricetta

Genova, la nonna campionessa di pesto

Carla Pensa, 85 anni di Roccatagliata, borgo medievale in val fontanabuona, in Liguria, ha vinto il campionato mondiale con il suo mortaio"

di Alberto Pastanella
26 Mar 2026 - 19:57
01:32 
videovideo
genova
pesto