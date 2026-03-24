Gb, Sarah Ferguson starebbe per clonare i cani di Elisabetta II

Fa discutere l'indiscrezione secondo cui Sarah Ferguson starebbe per clonare Muick e Sandy, i cani di razza corgi della defunta regina Elisabetta II. Secondo le informazioni, l'ex duchessa avrebbe avviato contatti con major americane per uno show televisivo incentrato sui due cani con l'obiettivo finale di clonarli e commercializzarne i discendenti. Un modo, il suo, di trasformare l'eredità affettiva della sovrana in un vero e proprio business globale.