PER COMMERCIALIZZARLI

Gb, Sarah Ferguson starebbe per clonare i cani di Elisabetta II

La clonazione degli animali domestici è ormai di moda tra i vip, da Tom Brady alla cantante Barbra Streisand

di Viviana Guglielmi
24 Mar 2026 - 13:48
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Fa discutere l'indiscrezione secondo cui Sarah Ferguson starebbe per clonare Muick e Sandy, i cani di razza corgi della defunta regina Elisabetta II. Secondo le informazioni, l'ex duchessa avrebbe avviato contatti con major americane per uno show televisivo incentrato sui due cani con l'obiettivo finale di clonarli e commercializzarne i discendenti. Un modo, il suo, di trasformare l'eredità affettiva della sovrana in un vero e proprio business globale. 

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