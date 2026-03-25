Gb, Sara Mullally è il nuovo arcivescovo di Canterbury: è la prima donna nella storia

La chiesa della Gran Bretagna ha un nuovo arcivescovo, il suo nome è Sara Mullally e il suo insediamento rappresenta un momento storico. È infatti la prima volta nella storia in cui alla guida della Chiesa inglese c'è un arcivescovo donna. La data scelta, il 25 marzo, coincide con la festa dell'annunciazione, nota come Lady Day, simbolo di chiamata e rinnovamento spirituale, sottolineando il significato del suo insediamento.