Gb, ore di tensione per Starmer: rischia la crisi di governo

Sono ore di tensione nel Regno Unito che potrebbe essere sull'orlo della crisi di governo. Il premier Keir Starmer sarebbe pronto a dimettersi, forse già domani secondo diversi media. Il primo ministro laburista è schiacciato da una crisi di popolarità per la vicenda Epstein e il crescente nervosismo nel partito. Senza un passo indietro, scatterebbero dimissioni a raffica di ministri chiave, facendo cosi' cadere l'esecutivo. Starmer è sotto pressione anche per l'ascesa del rivale interno Sndy Burnham, ex sindaco di Manchester appena rieletto in parlamento. È pronto a lanciare la sfida al premier e diventare nuovo leader del labour.