Quando l'opposizione ha intercettato il contenuto, ha attaccato l'influencer e il premier Burnham. A quel punto, un portavoce di Downing Street lo ha condannato, definendolo "inaccettabile". Balegde ha cancellato il video - ormai virale - ha chiesto scusa a chi si era sentito offeso, ma ha accusato i conservatori di sfruttare il caso per attaccare il partito laburista.

