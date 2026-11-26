Voleva essere un'astuta strategia di comunicazione per attrarre gli elettori più giovani, invece l'idea del primo ministro britannico Andy Burnham di invitare un gruppo di influencers a Downing Street, si è trasformata in un pretesto di scontro. Le polemiche sono scoppiate dopo la diffusione in rete di un video girato dal creator Max Baledge, in cui mima il testo volgare di una canzone diventata virale sui social media davanti al numero 10 di Downing Street.
Quando l'opposizione ha intercettato il contenuto, ha attaccato l'influencer e il premier Burnham. A quel punto, un portavoce di Downing Street lo ha condannato, definendolo "inaccettabile". Balegde ha cancellato il video - ormai virale - ha chiesto scusa a chi si era sentito offeso, ma ha accusato i conservatori di sfruttare il caso per attaccare il partito laburista.