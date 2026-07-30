Gb: incendio infuria nella contea di Suffolk, poco lontano dagli impianti nucleari

Un incendio boschivo è divampato sulla costa orientale dell’Inghilterra, nella contea di Suffolk. Il Servizio antincendio e di soccorso ha dichiarato lo stato di emergenza, precisando che circa 70 vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte sul luogo dell’incendio a Dunwich Heath, divampato mercoledì. La popolazione è stata evacuata a titolo precauzionale. L’incendio, uno dei più estesi mai registrati nella regione, si è verificato a poche miglia a nord dei vicini impianti nucleari: secondo le autorità, però, al momento non ci sono minacce per le centrali.