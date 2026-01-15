Logo Tgcom24
Le immagini inedite

Gb, il video dello scontro tra la petroliera Stena Immaculate e la nave cargo Solong

Lo scontro tra i due mezzi ha generato un'emergenza ambientale di rilevanza internazionale, diversi litri di carburante si erano riversati in mare

15 Gen 2026 - 15:44
00:53 

Le immagini inedite della collisione avvenuta in acque britanniche il 10 marzo del 2025 arrivano da una telecamera di videosorveglianza posta sul contenitore della nave cargo Solong che si è schiantata contro la petroliera Stena Immaculate. Il contenuto della nave cisterna si è disperso in mare provocando un'emergenza ambientale di rilevanza nazionale. 

