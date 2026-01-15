Gb, il video dello scontro tra la petroliera Stena Immaculate e la nave cargo Solong

Lo scontro tra i due mezzi ha generato un'emergenza ambientale di rilevanza internazionale, diversi litri di carburante si erano riversati in mare
Le immagini inedite della collisione avvenuta in acque britanniche il 10 marzo del 2025 arrivano da una telecamera di videosorveglianza posta sul contenitore della nave cargo Solong che si è schiantata contro la petroliera Stena Immaculate. Il contenuto della nave cisterna si è disperso in mare provocando un'emergenza ambientale di rilevanza nazionale.