Gb, Harry e Meghan esclusi dal concerto di Natale dei reali

Oltre 1600 invitati, ma non loro. Harry e Meghan non sarebbero nella lista degli ospiti di Together at Christmas, il concerto di Natale organizzato ogni anno dalla Principessa di Galles, in programma l’11 Dicembre nell’abbazia di Westminster.
Non proprio un Natale con i fiocchi, insomma, quello che si preannuncia per i duchi di Sussex, tornati nel Regno Unito dopo 6 anni in California.
Per loro, infatti, non è neanche previsto l’invito a Sandringham per le feste insieme al resto della famiglia reale.