Gb, cane alla deriva su un kayak salvato in alto mare da due pescatori

Un naufrago... a quattro zampe, alla deriva in mare aperto, su un kayak gonfiabile, spinto dal vento sempre più lontano dalla costa. Il cane Bruce è stato "ripescato" e salvato al largo del Northumberland, nel nord-est dell'Inghilterra, da due pescatori che lo hanno avvistato e preso a bordo. L'allarme era scattato quando la guardia costiera britannica aveva segnalato la presenza di un kayak con a bordo un cane trascinato al largo dalle forti raffiche di vento. A unirsi alle operazioni di soccorso anche Jimmy Reid e Aaron Fordy, capitano e membro dell'equipaggio di Serenity Farne Islands Boat Tours, appena rientrati da un'escursione alle Farne Islands. Il kayak era a circa quattro chilometri al largo della spiaggia di Bamburgh. Il recupero non è stato semplice. "Bruce sta bene ed è tornato a casa", ha fatto sapere il proprietaro del cane, ringraziando i soccorritori.