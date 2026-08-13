Agricoltura distrutta dalle bombe

Gaza, tempo di vendemmia: ma la guerra mette in ginocchio i viticoltori

I campi danneggiati e l'impennata dei costi stanno distruggendo una fetta della già fragile economia della Striscia

13 Ago 2026 - 08:40
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I campi danneggiati e l’impennata dei costi mettono in ginocchio i viticoltori di Gaza. La testimonianza di Nasser Abu Hizaiya, agricoltore: "Prima della guerra, le viti ricoprivano completamente il terreno. Dopo, siamo venuti e abbiamo trovato le viti secche e appassite. I carri armati ne avevano spianato gran parte con i bulldozer: due terzi, o forse anche di più. È rimasto solo il dieci per cento delle viti che c’erano prima della guerra". Prima della guerra i viticoltori arrivavano a caricare sui camion anche 50 casse al giorno: ora, allo stesso prezzo, se ne riescono a vendere appena tre.
 

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