Gaza, Idf costruisce barriera di terra a ridosso della Linea Gialla dentro la Striscia

Secondo immagini satellitari, l'esercito israeliano sta costruendo una barriera di terra lunga chilometri a ridosso della Linea Gialla, che, secondo l'accordo del cessate il fuoco dell'ottobre 2025, divide l'area ancora sotto il controllo dell'Idf, che include circa il 60% dell'enclave, dall'area sotto Hamas. Lo riportano i media israeliani, citando l'agenzia di stampa Associated Press, secondo cui sono già stati completati oltre 23 chilometri di barriera, rispetto ai 59 che delineano il confine tra la Striscia e Israele (dal Mediterraneo al valico di Kerem Shalom al confine con l'Egitto). L'Idf ha confermato all'AP la costruzione di ''una barriera fisica nell'area della Linea Gialla'', sottolineando che è volta a ''ridurre gli attriti e prevenire danni a persone non coinvolte''.Il Centcom e il Board of Peace non hanno commentato la costruzione di quella che si configura come una trincea. Oltre alla barriera, l'esercito ha dichiarato all'AP di aver creato una ''zona di sicurezza'' attorno alla linea di confine, dotata di risorse di intelligence e tecnologiche, volta a ''prevenire le infiltrazioni e proteggere le truppe e le comunità israeliane intorno alla Striscia di Gaza''.