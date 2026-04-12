Pronta a salpare (di nuovo) la Flotilla: ma il caro carburante pesa

Torna a salpare la Global Sumud Flotilla, ancora una volta destinazione Gaza. Gli attivisti sono pronti a sfidare anche il blocco di Hormuz, non tanto geograficamente perché le imbarcazioni attraverseranno il Mediterraneo. E non il Golfo Persico, ma dal punto di vista economico. La prova non è da poco, perché dopo i rincari, la missione potrebbe arrivare a costare fino a 270mila euro solo di carburante, a fronte dei 480mila arrivati finora dalla raccolta fondi.