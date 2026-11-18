I civili di Gaza scappano dalla zona in cui l'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare. In precedenza, un messaggio in lingua araba del Cogat, il coordinatore israeliano delle attività governative nei Territori palestinesi, aveva ordinato l'evacuazione agli abitanti dell'area di Bureij e Nuseirat, per l'attacco. "L'Idf ha avviato un'operazione militare contro le infrastrutture terroristiche nella Striscia di Gaza centrale, nell'area circostante la linea gialla", ha scritto il Cogat. Secondo i media di Gaza, carri armati e veicoli blindati israeliani sono avanzati nella zona per la prima volta dal cessate il fuoco dell'ottobre 2025. Hamas ha definito la nuova operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza "una palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco", chiedendo a Donald Trump di intervenire per fermare Israele.