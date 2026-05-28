Creato per ricostruire Gaza

Board of peace di Trump, che flop: la cassa dei soldi è vuota

Nemmeno un dollaro versato dai donatori al Board of Peace fortemente voluto da Donald Trump per la ricostruzione di Gaza e la gestione del dopo-guerra

di Isabella Josca
28 Mag 2026 - 12:48
01:35 
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Casse vuote, nemmeno un dollaro versato dai donatori al Board of Peace fortemente voluto da Donald Trump per la ricostruzione di Gaza e la gestione del dopo-guerra. Il fondo istituito presso la Banca mondiale è senza soldi - nonostante promesse di finanziamenti per almeno 17 miliardi di dollari dai paesi membri - e l'organizzazione è bloccata in un limbo giuridico e politico, ha scritto il Financial Times.

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