Board of peace di Trump, che flop: la cassa dei soldi è vuota

Casse vuote, nemmeno un dollaro versato dai donatori al Board of Peace fortemente voluto da Donald Trump per la ricostruzione di Gaza e la gestione del dopo-guerra. Il fondo istituito presso la Banca mondiale è senza soldi - nonostante promesse di finanziamenti per almeno 17 miliardi di dollari dai paesi membri - e l'organizzazione è bloccata in un limbo giuridico e politico, ha scritto il Financial Times.