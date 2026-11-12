Raid israeliano contro l'ospedale Nasser a Gaza: tra le vittime un medico

Un attacco aereo israeliano contro l'ospedale Nasser, nel sud di Gaza, ha provocato la morte di sei persone, tra cui un chirurgo, e il ferimento di almeno altre 28, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute di Gaza. L'attacco è avvenuto nella mattina del 12 novembre. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un comandante di Hamas e altri militanti, senza tuttavia fornire prove a sostegno di tale affermazione. All'interno della struttura, porzioni di diversi piani sono state gravemente danneggiate o distrutte.