Diversi piani distrutti o danneggiati

Raid israeliano contro l'ospedale Nasser a Gaza: tra le vittime un medico

Ci sarebbero almeno sei morti e oltre 25 feriti nell'attacco sferrato nella mattinata del 12 novembre. I detriti sono ovunque

12 Nov 2026 - 11:40
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Un attacco aereo israeliano contro l'ospedale Nasser, nel sud di Gaza, ha provocato la morte di sei persone, tra cui un chirurgo, e il ferimento di almeno altre 28, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute di Gaza. L'attacco è avvenuto nella mattina del 12 novembre. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito un comandante di Hamas e altri militanti, senza tuttavia fornire prove a sostegno di tale affermazione. All'interno della struttura, porzioni di diversi piani sono state gravemente danneggiate o distrutte.

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