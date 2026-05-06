La replica della difesa

Garlasco, l'avvocato di Sempio sulle intercettazioni: "Scimmiottava un podcast"

L'indagato""dice di essere in grado di dare spiegazioni" spiegano i suoi legali

06 Mag 2026 - 18:23
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