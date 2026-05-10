Garlasco, il mistero del foglio con gli appunti del delitto

I carabinieri hanno recuperato un appunto di cui Sempio si era disfatto gettandolo nella spazzatura lontano da casa. È del febbraio dello scorso anno. Sempio appunta un titolo “inizio scoperta” e prosegue elencando alcune frasi come “da cucina a sala”, “cane”, “colpi da”, “campanello”. Un appunto enigmatico secondo gli inquirenti, come i soliloqui in cui Sempio, in auto, farebbe riferimenti al video intimo tra Chiara e Alberto Stasi. Che per i pm avrebbe visto, infatuandosi della vittima. Il movente del delitto ipotizzato dagli investigatori.