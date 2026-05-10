In un nuovo soliloquio parla di Chiara

Garlasco, il mistero del foglio con gli appunti del delitto

Andrea Sempio lo gettò nei rifiuti, ma lontano da casa

di Alessio Campana
10 Mag 2026 - 12:47
01:21 
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I carabinieri hanno recuperato un appunto di cui Sempio si era disfatto gettandolo nella spazzatura lontano da casa. È del febbraio dello scorso anno. Sempio appunta un titolo “inizio scoperta” e prosegue elencando alcune frasi come “da cucina a sala”, “cane”, “colpi da”, “campanello”. Un appunto enigmatico secondo gli inquirenti, come i soliloqui in cui Sempio, in auto, farebbe riferimenti al video intimo tra Chiara e Alberto Stasi. Che per i pm avrebbe visto, infatuandosi della vittima. Il movente del delitto ipotizzato dagli investigatori.

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