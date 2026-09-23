Galles, jet della Raf si schianta durante una esercitazione: i piloti si salvano in extremis

Nel video dell'incidente si vedono le fasi conclusive del volo di addestramento, con l'aereo colpito da un'improvvisa avaria e il lancio dei piloti a bassa quota, fino all'esplosione del velivolo. Le immagini sono finite sui principali siti di informazione del Regno Unito.

Sul posto sono intervenuti gli elicotteri della Guardia costiera e dell'eliambulanza gallese, che hanno trasferito gli aviatori al Queen Elizabeth Hospital di Birmingham. La Raf ha annunciato l'avvio di un'indagine per comprendere le cause dell'incidente.

