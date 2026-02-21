Galapagos, le tartarughe giganti tornano a Floreana dopo 150 anni

Dopo più di un secolo di assenza, le tartarughe giganti tornano sull’isola di Floreana, nell’arcipelago delle Galápagos, in Ecuador. Un filmato diffuso dal ministero dell’Ambiente mostra i guardaparco mentre liberano 158 giovani esemplari, di età compresa tra gli otto e i 13 anni. L’operazione, parte di un piano più ampio che prevede il rilascio graduale di circa 700 animali, punta a ricostruire l’equilibrio naturale dell’isola di Floreana, dove la specie era scomparsa oltre 150 anni fa. La liberazione è stata programmata con l’arrivo delle prime piogge stagionali, per favorire l’adattamento degli animali al loro habitat.