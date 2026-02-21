Galapagos, le tartarughe giganti tornano a Floreana dopo 150 anni
Gli esemplari reintrodotti sull'isola meridionale dell'arcipelago. Prevista la liberazione graduale di circa 700 animali per ripristinare l'ecosistema
Dopo più di un secolo di assenza, le tartarughe giganti tornano sull’isola di Floreana, nell’arcipelago delle Galápagos, in Ecuador. Un filmato diffuso dal ministero dell’Ambiente mostra i guardaparco mentre liberano 158 giovani esemplari, di età compresa tra gli otto e i 13 anni. L’operazione, parte di un piano più ampio che prevede il rilascio graduale di circa 700 animali, punta a ricostruire l’equilibrio naturale dell’isola di Floreana, dove la specie era scomparsa oltre 150 anni fa. La liberazione è stata programmata con l’arrivo delle prime piogge stagionali, per favorire l’adattamento degli animali al loro habitat.