Gabriel Garko: "Mi sono sposato due anni fa"
L'annuncio dell'attore, ospite a "Verissimo" insieme ad Anna Safroncik
"Io in questo momento sono sereno, sto bene, ho trovato il mio equilibrio, ho il mio compagno da quasi quattro anni" ha detto l'attore Gabriel Garko, ospite a "Verissimo" insieme ad Anna Safroncik per presentare la nuova serie tv di Canale 5 "Colpa dei sensi".
E alla domanda di Silvia Toffanin in merito all'idea di convolare a nozze, l'attore ha sorpreso tutti. "L'ho già fatto due anni fa", ha rivelato, mostrando poi l'anello di fidanzamento e la fede nuziale.