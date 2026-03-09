Gabriel Garko: "Ho dovuto dire la verità perché lo avrebbero fatto altri"

L'attore Gabriel Garko ospite a "Verissimo" ha raccontato il processo che lo ha portato a liberarsi di ogni "maschera" e le conseguenze di questo passo necessario da parte sua. "Lo avrebbero fatto altre persone, in un altro modo", ha spiegato a Silvia Toffanin l'attore. "Mi sono trovato incastrato, dovevo levarmi questo macigno dalle scarpe, quindi non è stata una decisione ponderata; è stata una decisione di pancia, d'istinto in quel momento", ha aggiunto Garko. "Se non fossi stato obbligato a farlo? Avrei iniziato a vivere la mia vita serenamente come volevo io - ha spiegato l'attore -. Forse non so se l'avrei detto in maniera così plateale perché poi non è da me fare una cosa del genere, quando sto male non dico nulla, ho dovuto fare uno sforzo"