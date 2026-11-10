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G7 Sicurezza, l'Italia ribadisce la "necessità di essere uniti"

"Serve una regia comune per difendere libertà e democrazia", dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani

di Enrico Laurelli
10 Nov 2026 - 18:58
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