Fuori programma durante i Golden Globe: scoppia un incendio in sala stampa

Le fiamme provocate da una caduta accidentale di caffè bollente su una bomboletta di combustibile usata per mantenere calde le pietanze
Momenti di paura ieri sera al Beverly Hilton Hotel dove erano in corso i Golden Globe 2026. Dietro le quinte della kermesse dedicata al cinema infatti è divampato un piccolo incendio. Il tutto è accaduto nella sala stampa dedicata ai giornalisti presenti alla serata: secondo quanto emerso un addetto al catering avrebbe rovesciato per errore del caffè bollente su uno sterno, una bomboletta di combustibile usata per mantenere caldi i cibi. Il contatto ha innescato le fiamme, che hanno interessato il tappeto presente nella sala. Il principio d'incendio è stato prontamente domato dal personale incaricato alla sicurezza, senza che ci fossero conseguenze per i presenti. La cerimonia dei Golden Globe è proseguita senza interruzioni.