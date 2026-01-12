Logo Tgcom24
Inconveniente

Fuori programma durante i Golden Globe: scoppia un incendio in sala stampa

Le fiamme provocate da una caduta accidentale di caffè bollente su una bomboletta di combustibile usata per mantenere calde le pietanze

12 Gen 2026 - 12:00
00:37 

Momenti di paura ieri sera al Beverly Hilton Hotel dove erano in corso i Golden Globe 2026. Dietro le quinte della kermesse dedicata al cinema infatti è divampato un piccolo incendio. Il tutto è accaduto nella sala stampa dedicata ai giornalisti presenti alla serata: secondo quanto emerso un addetto al catering avrebbe rovesciato per errore del caffè bollente su uno sterno, una bomboletta di combustibile usata per mantenere caldi i cibi. Il contatto ha innescato le fiamme, che hanno interessato il tappeto presente nella sala. Il principio d'incendio è stato prontamente domato dal personale incaricato alla sicurezza, senza che ci fossero conseguenze per i presenti. La cerimonia dei Golden Globe è proseguita senza interruzioni. 

