Fuori programma durante i Golden Globe: scoppia un incendio in sala stampa

Momenti di paura ieri sera al Beverly Hilton Hotel dove erano in corso i Golden Globe 2026. Dietro le quinte della kermesse dedicata al cinema infatti è divampato un piccolo incendio. Il tutto è accaduto nella sala stampa dedicata ai giornalisti presenti alla serata: secondo quanto emerso un addetto al catering avrebbe rovesciato per errore del caffè bollente su uno sterno, una bomboletta di combustibile usata per mantenere caldi i cibi. Il contatto ha innescato le fiamme, che hanno interessato il tappeto presente nella sala. Il principio d'incendio è stato prontamente domato dal personale incaricato alla sicurezza, senza che ci fossero conseguenze per i presenti. La cerimonia dei Golden Globe è proseguita senza interruzioni.