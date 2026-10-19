Fuoco russo sull'Ucraina, Kiev colpita nella notte

Nella notte le forze armate russe hanno effettuato un attacco massiccio contro le infrastrutture a Kiev e nella regione circostante. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo in una nota. "Sono state colpite imprese dell'industria militare, siti di stoccaggio di missili da crociera, veicoli aerei senza pilota e un centro di elaborazione dati", si legge nella nota del dicastero. Negli attacchi una persona è rimasta uccisa, mentre altre otto hanno riportato ferite, tra cui due bambini. Nel Donetsk, invece, le offensive russe hanno provocato due morti.