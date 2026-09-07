MIGLIAIA DI PERSONE RADUNATE A BELGRADO Funerali Mladic,"Il "boia di Srebrenica" omaggiato e celebrato nonostante le atrocità commesse

L'ex comandante serbo-bosniaco, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra e contro l'umanità durante la guerra in Bosnia negli anni '90, è considerato in patria da molti ancora un eroe