MIGLIAIA DI PERSONE RADUNATE A BELGRADO

Funerali Mladic,"Il "boia di Srebrenica" omaggiato e celebrato nonostante le atrocità commesse

L'ex comandante serbo-bosniaco, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra e contro l'umanità durante la guerra in Bosnia negli anni '90, è considerato in patria da molti ancora un eroe

di Simone Cerrano
07 Set 2026 - 13:08
01:33 
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C’è chi  bacia il feretro. Chi si limita, per così dire, all’inchino e al saluto militare, mentre i preti ortodossi celebrano preghiere e uomini in uniforme circondano la bara. 
 È il giorno del funerale di Ratko Mladic, conosciuto come  il «boia di Srebrenica», generale dell’esercito serbo, condannato all’ergastolo per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni '90, eppure omaggiato  in patria, almeno da una parte della popolazione.

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