IN SIRIA

Fumo a Damasco: esplosioni vicino all'hotel dove alloggia Macron

Una serie di ordigni è detonata vicino alla struttura. Prosegue la visita del presidente francese

07 Lug 2026 - 10:21
00:12 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
siria
damasco
emmanuel macron
video evidenza