Fuga dell'ex Br Bertulazzi, Wanda Ferro a Tgcom24: "La polizia argentina è responsabile"

"Il compito del nostro Paese è di interloquire con le autorità argentine, perché c'è una responsabilità della polizia argentina che doveva garantire la sorveglianza e la consegna delle autorità italiane". Lo ha detto a Tgcom24 Wanda Ferro, sottosegretario agli Interni, sulla fuga dai domiciliari dell'ex brigatista Leonardo Bertulazzi. "Sono certa che si andrà fino in fondo, che ci sarà una giusta interlocuzione per far sì - auspichiamo - che venga riassicurato alla giustizia, ma soprattutto che l'estradizione possa avvenire in tempi molto brevi qualora questo avvenga", ha aggiunto.