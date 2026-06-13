Francia, tutto pronto per il G7 a Evian

Tutto pronto per il G7 a Evian. Lunedì prossimo l'inizio dei lavori, all'indomani del possibile accordo siglato tra Stati Uniti e Iran a Ginevra, nella speranza che l'intesa regga. E proprio le grandi crisi internazionali saranno sul tavolo dei leader. A cominciare dal conflitto in Medio Oriente con le ripercussioni politiche ed economiche. Al centro dei colloqui anche la guerra in Ucraina, la strategia per fare pressioni su Mosca.