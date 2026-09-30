oltre 400 fermati

Francia, tensioni durante le proteste studentesche

Iniziate da Parigi si sono poi allargate in tutto il Paese, coinvolgendo quasi 400 istituti su 3.700 a livello nazionale

30 Set 2026 - 13:09
01:52 
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