Francia, studenti di nuovo in piazza contro il governo

Francia, gli studenti di nuovo in piazza. Liceali e universitari tornano a manifestare contro le politiche del governo. Una mobilitazione che ricomincia dopo il periodo di stop delle vacanze di autunno. Alla ripresa delle lezioni, riprende la protesta con un martedì di cortei ribattezzato "martedì nero". Nella capitale Parigi, ancora una volta, la prefettura ha bocciato l'itinerario scelto dagli organizzatori. Le autorità, dopo le violenze del 17 e 18 ottobre, vietano il transito dalle vie centrali. Le stime parlano di un numero compreso tra i 15 e 30 mila studenti in strada nel Paese. Giovani che torneranno a manifestare giovedì prossimo per lo sciopero generale del 5 novembre.