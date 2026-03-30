Diversi neo eletti sindaci del Rassemblement National (RN), il partito francese di estrema destra guidato da Jordan Bardella e Marine Le Pen, hanno fatto ritirare o ritirato personalmente le bandiere europee dalle facciate dei loro rispettivi municipi. ''Via le bandiere europee dal comune! Spazio alle bandiere francesi", ammonisce su X il sindaco di Carcassonne, Christophe Barthès. In allegato al post, un video in cui lo si vede rimuovere personalmente la bandiera a dodici stelle - simbolo della riconciliazione europea dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale -, lasciando soltanto il tricolore francese insieme alla bandiera della regione Occitania.



Anche il neo-eletto sindaco di Cagnes-sur-Mer ha pubblicato una foto della facciata del comune privata della bandiera Ue. Lo stesso è accaduto ad Harnes, nel nord della Francia, dove il sindaco Anthony Garénaux-Glinkowski ha rimosso già subito dopo il voto del 24 marzo sia la bandiera europea sia quella dell'Ucraina issata in solidarietà del Paese martoriato dalla guerra. Intervistato dall'agenzia France Presse, il ministro francese per l'Europa, Benjamin Haddad, si chiede adesso se i sindaci in questione ''rifiuteranno i fondi europei percepiti da nostri agricoltori, dalle nostre aziende per la reindustrializzazione, dai nostri territori e se restituiranno i loro indennizzi al Parlamento europeo".