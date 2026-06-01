Francia, è flop rimpatri: ogni anno solo il 10% viene effettivamente eseguito

La guerriglia urbana sugli Champs-Élysées per il trionfo in Champions League del PSG torna a infiammare la polemica sull'immigrazione in Francia. L’identikit dei devastatori è lo stesso di sempre: volto coperto e spranga in mano. I fermi di polizia indicano come molti siano immigrati, o francesi di terza e quarta generazione, che vivono nelle banlieue, le periferie della capitale.