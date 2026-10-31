Migliaia i manifestanti

Francia, sfilano i cortei a Parigi: spunta un Macron in versione diavolo

Cittadini francesi in piazza per il terzo atto delle proteste contro il caro vita. Le dimostrazioni, nella capitale, si sono concluse nella calma

31 Ott 2026 - 17:21
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La Francia è al terzo atto delle proteste contro il caro vita, ma a Parigi sembra regnare perlopiù la calma. Nelle prime file, molti ragazzi con le maschere di Halloween. Un gruppo di 200 persone che hanno dato vita a un corteo non autorizzato, a rue de la Roquette, vicino alla Bastiglia, sono stati raggiunti dalla polizia.

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