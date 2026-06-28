Francia, precipita aereo da turismo: 11 morti

Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy: lo riportano media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. Sul posto sono giunte immediatamente tre squadre di medici del Samu (sistema pubblico di soccorso medico di emergenza), mentre si attende ancora l’arrivo dei servizi di polizia scientifica per procedere alle perizie. Sono stati mobilitati, inoltre, 50 vigili del fuoco e 25 automezzi.

