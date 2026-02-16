Francia, nata una cucciola di elefante allo zoo di Beauval

Lo zoo di Beauval, nella Francia centrale, ha dato il benvenuto a un cucciolo di elefante, dopo un parto durato sette ore. La piccola femmina è nata alle 4 del mattino di domenica 15 febbraio e pesava 150 chili. Il direttore dello zoo Rodolphe Delord l'ha definita: "Molto molto grande". Il team dello zoo non era sicuro che lei e l'elefantessa africana di 37 anni, N'Dala, che ha partorito dopo oltre 21 mesi di gestazione, sarebbero sopravvissuti. Il primo parto dell'elefantessa è avvenuto nel 2012 e l'animale ha iniziato a perdere la vista alcuni anni dopo, senza una causa specifica. Poco dopo la nascita, il cucciolo di elefante era già in grado di reggersi sulle quattro zampe e di succhiare le ghiandole mammarie. Lo zoo spera di accogliere presto un altro cucciolo di elefante, dato che anche un'altra femmina, Ashanti, è incinta.