Francia, nata una cucciola di elefante allo zoo di Beauval
Nonostante un parto difficile, poco dopo la nascita la "piccola" era già in grado di reggersi sulle zampe
Lo zoo di Beauval, nella Francia centrale, ha dato il benvenuto a un cucciolo di elefante, dopo un parto durato sette ore. La piccola femmina è nata alle 4 del mattino di domenica 15 febbraio e pesava 150 chili. Il direttore dello zoo Rodolphe Delord l'ha definita: "Molto molto grande". Il team dello zoo non era sicuro che lei e l'elefantessa africana di 37 anni, N'Dala, che ha partorito dopo oltre 21 mesi di gestazione, sarebbero sopravvissuti. Il primo parto dell'elefantessa è avvenuto nel 2012 e l'animale ha iniziato a perdere la vista alcuni anni dopo, senza una causa specifica. Poco dopo la nascita, il cucciolo di elefante era già in grado di reggersi sulle quattro zampe e di succhiare le ghiandole mammarie. Lo zoo spera di accogliere presto un altro cucciolo di elefante, dato che anche un'altra femmina, Ashanti, è incinta.