stretta sulla sicurezza

Francia, la situazione dopo la prima notte di coprifuoco

Si susseguono le riunioni d'emergenza del governo, sotto accusa per aver non aver garantito l'ordine pubblico

di Isabella Josca
20 Ott 2026 - 13:07
01:33 
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