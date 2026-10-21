Ad Amiens

Francia, la polizia protegge la cioccolateria della famiglia di Brigitte Macron: è polemica

Tre camionette avrebbero presidiato il negozio"gestito dal fratello della première dame

21 Ott 2026 - 14:50
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