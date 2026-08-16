Francia, incendio nelle Landes: situazione in miglioramento

E' in miglioramento la situazione dell'incendio scoppiato giovedì nel dipartimento francese delle Landes, dove le fiamme sono avanzate complessivamente 1.700 ettari. Lo ha riferito il prefetto Gilles Clavreul, precisando che nella notte tra sabato e domenica non sono state registrate riprese significative del fronte del fuoco. "La situazione evolve piuttosto favorevolmente", ha dichiarato Clavreul. Si tratta del terzo grande incendio dell'estate nel massiccio forestale delle Landes de Gascogne, caratterizzato in prevalenza da pini marittimi e duramente colpito dalle ondate di calore. Alla fine di luglio un incendio a Biscarrosse, sempre nelle Landes, aveva interessato circa 3.700 ettari, mentre quello di Saumos, nel dipartimento della Gironda, aveva percorso circa 42 mila ettari.