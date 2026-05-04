Francia, in migliaia per un rave in una ex base militare

Migliaia di giovani, musica a tutto volume e un terreno disseminato di potenziali ordigni inesplosi: è lo scenario surreale che arriva dalla Francia, dove un gigantesco rave illegale ha trasformato un’ex base militare in una bomba a orologeria. Da giorni tra i campi di Cornusse, nel dipartimento dello Cher, si sono radunate fino a 30mila persone provenienti da tutta Europa. L'area, un ex poligono utilizzato per test militari, è considerata ad alto rischio per la possibile presenza di munizioni inesplose, soprattutto nelle zone boschive dichiarate off limits.