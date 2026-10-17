manifestazioni in tutta europa

Francia, in fiamme l'ufficio del turismo di Lione durante le proteste

Le forze dell'ordine sono state prese di mira da una pioggia di mortaretti e altri oggetti

17 Ott 2026 - 21:38
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