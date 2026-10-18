Francia, i manifestanti deturpano i simboli del Paese: non solo il municipio di Limoges

Fiamme nella notte. l'incendio all'antico municipio di Limoges, il crollo della torre. L'immagine simbolo delle devastazioni che hanno colpito la francia nel grande sabato di proteste contro il carovita e per una scuola migliore. Il giorno dopo, danni, devastazione, macerie. La rabbia dei giovani e dei gilet gialli, per la prima volta scesi in piazza insieme, esplosa come non mai. Place de la République: al centro la statua della Marianna, il primo simbolo della repubblica francese a essere stato preso di mira dai manifestanti che gli hanno infilato un gilet giallo appunto. Nel corso della giornata, l'assalto a diversi monumenti in tutto il paese: in fiamme l'ufficio del turismo a Lione, bruciata la casa del prefetto a bordeaux, distrutto il municipio di Marsiglia, dove è stato gettato a terra il busto della Marianne, simbolo di libertà. Cartoline del caos e una vittima a Parigi: la Francia a ferro e fuoco, tra casseur e black bloc.