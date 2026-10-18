IL GIORNO DOPO

Francia, i manifestanti deturpano i simboli del Paese: non solo il municipio di Limoges

La statua della Marianna in Place de la République (Parigi) è stata "vestita" con un gilet giallo

di Isabella Josca
18 Ott 2026 - 13:23
01:20 
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Fiamme nella notte. l'incendio all'antico municipio di Limoges, il crollo della torre. L'immagine simbolo delle devastazioni che hanno colpito la francia nel grande sabato di proteste contro il carovita e per una scuola migliore. Il giorno dopo, danni, devastazione, macerie. La rabbia dei giovani e dei gilet gialli, per la prima volta scesi in piazza insieme, esplosa come non mai. Place de la République: al centro la statua della Marianna, il primo simbolo della repubblica francese a essere stato preso di mira dai manifestanti che gli hanno infilato un gilet giallo appunto. Nel corso della giornata, l'assalto a diversi monumenti in tutto il paese: in fiamme l'ufficio del turismo a Lione, bruciata la casa del prefetto a bordeaux, distrutto il municipio di Marsiglia, dove è stato gettato a terra il busto della Marianne, simbolo di libertà. Cartoline del caos e una vittima a Parigi: la Francia a ferro e fuoco, tra casseur e black bloc.

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