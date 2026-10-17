almeno 272 arresti

Francia, grandi manifestazioni in tutto il Paese

Cariche, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere la folla dei cortei non autorizzati, anche vicino all'Eliseo

di Isabella Josca
17 Ott 2026 - 19:32
01:34 
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