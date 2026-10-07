Francia, continua la protesta: scontri, tensioni e cinquecento arresti

Scontri, tensioni e cinquecento arresti, di cui molti di minorenni. La manifestazione del 6 ottobre, che ha portato in strada più di 400mila persone in tutta la Francia, ha allargato ancora di più il fronte della protesta. Il presidente Macron, bersaglio delle critiche della piazza, ha convocato il governo. Il primo ministro Lecornu ha deciso la chiusura delle scuole per ripristinare il dialogo e ha attaccato il leader della sinistra Melenchon. A Parigi, i problemi sono durati fino a tarda sera con cariche della polizia contro i giovani rimasti a Place de la Nation, il luogo dove si sono registrate le colluttazioni più dure nella capitale. Lì c'erano molti ragazzi delle banlieu, che parlano di discriminazione e di un malcontento profondo.