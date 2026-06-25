Il caldo divide la politica francese: i condizionatori diventano un caso nazionale

L'emergenza caldo sta cambiando anche il dibattito politico in Francia. Con temperature record e oltre metà del Paese in allerta rossa, l'aria condizionata è diventata terreno di scontro tra i partiti. Marine Le Pen propone un piano di climatizzazione per ospedali, scuole e case di cura, mentre Jean-Luc Mélenchon continua a opporsi, sostenendo che un ricorso massiccio ai condizionatori aggraverebbe l'impatto ambientale. A sorpresa, anche gli ecologisti hanno riconosciuto la necessità di installare impianti negli edifici pubblici più esposti.