La ressa nei negozi

Francia, impazza la corsa ai ventilatori per combattere il caldo

Di giorno le temperature sono arrivate a quasi 50 gradi. Siglato anche nuovo record"per la notte più calda mai registrata

25 Giu 2026 - 11:26
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